Форум «Каспий-2018» официально открыт - ФОТО

14 сентября в санатории «Каспий» Карабудхкентского района Республики Дагестан Российской Федерации состоялось открытие Международного форума «Каспий-2018».

В форуме принимают участие 250 представителей 28 субъектов России и 5 государств - Азербайджана, Египта, Казахстана, Туркменистана и Республики Молдова.

В день открытия форум посетили руководитель Администрации главы и правительства Республики Дагестан Владимир Иванов, врио первого заместителя председателя правительства РД Анатолий Карибов, и.о. министра по делам молодежи РД Камил Саидов, врио министра информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев и другие официальные лица.

Они ознакомились с выставочными площадками форума, где им свою работу презентовали представители молодежных и детских общественных организаций.

Затем состоялась встреча с участниками «Каспия», на которой почетные гости отметили, что образовательные форумы вносят большой вклад в развитие молодежи.

Владимир Иванов от имени главы Республики Дагестан тепло поприветствовал участников форума и выразил им признательность за участие в этом мероприятии:

«Те идеи, с которыми вы к нам пришли, для нас крайне важны. Все новое, интересное, в том числе инновационные проекты, идеи, которые есть вас, мы попробуем вместе с вами воплотить в жизнь. Все, что происходит в Дагестане, направлено на инновационное будущее».

После официальной части стартовала работа проектных групп. Представителей молодежи разделили на команды, и они методом «мозгового штурма» работали над созданием социальных проектов.

Завершился первый день форума яркой культурной программой с участием творческих коллективов Дагестана.