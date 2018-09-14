Молодежный форум «Каспий-2018»: азербайджанская делегация готова к работе – ФОТО

В пятницу, 14 сентября, международный молодежный форум «Каспий-2018» стартовал в Дагестане, в поселке Манас Карабудахкентского района.

Участие в нем принимают молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет из 28 регионов России, нескольких соседних стран – Азербайджана, Молдовы, Казахстана и Туркменистана, а также Египта.

Как отмечают организаторы, из 1330 заявок на участие были отобраны 250 наиболее активных молодых людей.

Организатором мероприятия выступает Министерство по делам молодежи Дагестана при поддержке дагестанского правительства, Федерального агентства по делам молодежи, Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций республики и Федерального агентства по делам национальностей.

С раннего утра пятницы участники прибывают и заселяются в санаторий «Каспий», на территории которого проходит форум. Все полны надежд на яркие и положительные впечатления, полезные знания и знакомства.

Азербайджан здесь представляют четыре делегата – это члены молодежного сектора Лезгинского национального культурного центра «Самур» Эдвик Гасанов и Рустам Азимов, а также представители общественной организации ЛАРС (Лакско-аварско-рутульско-цахурский культурный центр) Муслимат Сараманова и Салимат Исмаилова.

«Для меня это первый опыт участия в международном форуме. Думаю, что в предстоящие дни нас ожидает много интересного. С нетерпением жду новых встреч и общения с интересными людьми на темы, которые объединяют всех нас», - говорит Муслимат Сараманова.

В этом году форум «Каспий» проходит в Республике Дагестан Российской Федерации уже в шестой раз в целях пропаганды единства, сплоченности и совместного развития регионов.

Организаторы обещают насыщенную образовательную программу по двум направлениям – «Гражданское общество» и «Цифровая экономика». Программа форума также включает культурные мероприятия и возможность для неформальных бесед и дискуссий на десяти альтернативных площадках.

1news.az