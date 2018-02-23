В Центре Гейдара Алиева выступит известный композитор и исполнитель Горан Брегович

3 мая в Центре Гейдара Алиева третьего мая состоится концерт известного композитора и исполнителя Горана Бреговича.

На своем первом концерте в Баку Г.Брегович в сопровождении оркестра под его руководством исполнит музыку, написанную к известным фильмам, а также песни, завоевавшие популярность в мире.

В программу концерта, насыщенного прекрасной музыкой и зажигательными ритмами, включены такие известные песни, как «Калашников», «Белла Чао», «Маки Маки».

Билеты на концерт продаются в кассах и на сайте Центра Гейдара Алиева, а также доступны на сайте www.heydaraliyevcenter.az

Горан Брегович завоевал популярность в Восточной Европе благодаря рок-группе «Белая пуговица» (Bijelo Dugme), а мировую славу – благодаря музыке к фильмам. С 1970 года он пишет музыку к различным экранным произведениям. Самое успешное сотрудничество в этой сфере у него сложилось с Эмиром Кустурицей.

Музыка, написанная им к фильмам «Время цыган», «Аризонская мечта» (Arizona Dream) и получившему в 1995 году награду на Каннском фестивале фильму «Подземка» (Underground), завоевала мировую славу.

Фильм французского режиссера Патриса Шерона «Королева Марго» (La Reine Margot), музыку к которому написал Горан Брегович, был удостоен двух наград Каннского фестиваля.

Сочинения Г. Бреговича для экранных произведений богаты элементами балканской и цыганской музыки. Он записал альбомы с рядом известных певцов – Сезеном Аксу, Кайа, Кшиштофом Кравчиком, Йоргосом Даларасом.

Умение Горана Бреговича чувствовать и воспринимать различные музыкальные культуры позволяет ему синтезировать песни разных народов, а также элементы электронной музыки.

Более 20 лет выступая с концертами на всех континентах, музыкант показал свыше трех тысяч шоу.

Ф.В., И.А.