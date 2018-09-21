В Баку задержан сексуально озабоченный мужчина, нападавший на женщин и девочек – ФОТО

Сотрудники Управления полиции Хатаинского района Баку в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя столицы Рауфа Сулейманова, подозреваемого в десятках нападений на женщин и девочек-подростков.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, установлено, что Р. Сулейманов преимущественно по утрам нападал на женщин и девочек-подростков, совершая в отношении них аморальные, развратные действия.

В целом он совершил в Хатаинском и близлежащих районах Баку около 30 таких нападений.

По факту следственным отделом Управления полиции Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 153.2 («Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Так как есть основания полагать, что Рауф Сулейманов совершил и другие подобные преступления, полиция просит всех, кто опознал мужчину и располагает какой-либо информацией о его преступлениях, позвонить в МВД по номеру «102» или обратиться в Управление полиции Хатаинского района Баку, расположенное по адресу: улица Эльчина Алиева, 4. Контактный телефон: 422-02-02.

Напомним, что в августе этого года в Хатаинском районе был задержан педофил, нападавший на девочек-подростков.

Тимур Рзаев

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