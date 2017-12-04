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Мать женщины, сбитой насмерть подростком: «Отец Рагима даже не пришел на поминки» - ФОТО – ОБНОВЛЕНО

Сегодня в 13:06 ~ 4 минуты на чтение 25411
Мать женщины, сбитой насмерть подростком: «Отец Рагима даже не пришел на поминки» - ФОТО – ОБНОВЛЕНО

Стали известны новые подробности тяжелого ДТП, произошедшего в Сабаильском районе Баку, в котором подросток насмерть сбил пешехода Кенуль Акперову (1975 года рождения) и скрылся.

Как сообщает 1news.az, мать погибшей – Бясти Гядимова – обратилась в moderator.az и заявила, что отец подростка, предприниматель Акиф Рагимов очень резко поговорил с ней.

«Он говорил так, как будто не его сын убил мою дочь, а наоборот, сказал: «Зачем твоя дочь переходила там дорогу?» Разрешил сыну-подростку, не имеющему прав, водить машину размером с танк, а теперь обвиняет меня. Заявил мне: «Ну и что, что у моего сына не было прав?! За это есть только штраф 600-700 манатов». Акиф Рагимов оправдывает сына. Получается, его сына отпустят, он заплатит 700 манатов штрафа и будет опять сбивать людей на дорогах?!

Акиф Рагимов не пришел на поминки, не сказал: «Allah rəhmət eləsin!» Ведут себя так, как будто мы их слуги, будто всех можно давить на дорогах… Поведение таких людей ужасает. Его сын убил мою дочь, а он так разговаривает со мной! Акиф Рагимов заявил мне: «Мой сын и года не отсидит, выйдет!» А я ему ответила, что не надо было баловать сына, давать огромную машину и разрешать без прав ездить по Баку. Первый, кто виновен в этом ДТП, это Акиф Рагимов, а потом уже его сын», - говорит мать погибшей, по словам которой, подросток с друзьями ехал в ресторан на чей-то день рождения.

Напомним, что погибшая Кенуль Акперова - мать троих детей и дочь шехида Эльтона Акперова. Водитель сбившего ее автомобиля по решению суда арестован.

По факту следственный отдел Управления полиции Сабаильского района возбудил уголовное дело по статьям 263.1.3 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства лицом, не имеющим водительских прав, ставшее по неосторожности причиной гибели пострадавшего») и 264 («Оставление места ДТП») Уголовного кодекса Азербайджана, назначены экспертизы, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

05.12.2017
11:46

Стали известны новые подробности тяжелого ДТП в Сабаильском районе Баку, где подросток насмерть сбил пешехода Кенуль Акперову (1975 года рождения), после чего скрылся с места ДТП.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, автомобиль марки Jeep Grand Cherokee (госномер 90-FO-007), на котором была сбита женщина, доставлен на штрафстоянку.

По данным gafqazinfo, имя сбившего женщину 17-летнего подростка – Рагим Рагимов. Он - сын предпринимателя Акифа Рагимова, главы Совета директоров ОАО Xırdalan-Xəz. Сам А.Рагимов приходится братом руководителю Дома торжеств «Егяна» Мамеду Рагимову.

Отметим, что погибшая Кенуль Акперова - мать троих детей и дочь шехида Эльтона Акперова. Имя сбившего ее подростка ранее не сообщалось прокуратурой, так как он является несовершеннолетним.

Тимур Рзаев, Э.Т.

04.12.2017

12:45

Сотрудники прокуратуры и полиции Сабаильского района Баку по горячим следам задержали подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, на территории Сабаильского района водитель автомобиля марки Jeep Grand Cherokee (госномер 90-FO-007) сбил Кенуль Эльтон гызы Акперову (1975 года рождения), после чего скрылся с места ДТП.

Пострадавшая женщина скончалась на месте от полученных травм.

По горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении ДТП – водитель автомобиля, несовершеннолетний М.А. (2000 года рождения), не имевший водительских прав. По решению суда он арестован.

Владелец автомобиля Амрулла Шахбазов будет привлечен к административной ответственности за то, что передал автомобиль лицу, не имеющему водительских прав.

По факту следственный отдел Управления полиции Сабаильского района возбудил уголовное дело по статьям 263.1.3 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства лицом, не имеющим водительских прав, ставшее по неосторожности причиной гибели пострадавшего») и 264 («Оставление места ДТП») Уголовного кодекса Азербайджана, назначены экспертизы, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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