В Баку вынесен суровый приговор педофилу, насиловавшему малолетнюю племянницу

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу 25-летнего жителя столицы Руслана Бабаева, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера.

Как сообщает 1news.az, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева Р.Бабаев был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Отметим, что согласно материалам уголовного дела, Руслан Бабаев неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней племянницы.

Как ранее сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, дядя малолетней Л.Г. (имя девочки не называется из этических соображений – прим. авт.), Руслан Рафаэль оглу Бабаев (1993 года рождения) неоднократно предпринимал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

В январе 2018 года по факту следственным отделом Управления полиции Бинагадинского района Баку было возбуждено уголовное дело по статье 150.3.3 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста») Уголовного кодекса АР.

Отметим, что Руслан Бабаев – дядя девочки (брат ее матери). Мать ребенка после развода с мужем уехала в Турцию и вновь вышла там замуж. Дочь взял к себе отец. Но так как его новая жена постоянно третировала ее, он отдал ребенка на попечение бабушки (матери бывшей жены), в доме которой она и подвергалась сексуальному насилию со стороны дяди.

Тимур Рзаев, Ф.Б.

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