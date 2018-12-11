В Баку суд оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании родственницы жены

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела Мефтуна Байрамова, обвиняемого в регулярном изнасиловании родственницы своей жены.

Как сообщили 1news.az в суде, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева М.Байрамов был признан невиновным и освобожден из-под стражи прямо в зале суда.

Отметим, что, согласно материалам уголовного дела, житель Сумгайыта Мефтун Байрамов (1980 года рождения) с сентября 2015-го по ноябрь 2016 года регулярно насиловал родственницу своей жены, жительницу Баку Г. М. (1996 года рождения), пользуясь ее беспомощным состоянием.

Бакинская городская прокуратура предъявила М.Байрамову обвинения по статьям 149.1 («Изнасилование») и 150.1 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса АР, он был арестован.

Тимур Рзаев, Э.Т.