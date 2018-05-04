В Баку стартует социальный проект для пожилых людей

Общественное объединение Ailələrin İnkişafı üzrə Maarifləndirmə приступило к реализации социального проекта «Организация досуга пожилых людей».

Как сообщает 1news.az, проект осуществляется при финансовой поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана.

Открытие проекта состоится 11 мая в 09.30 в Центре пропаганды чтения Azərkitab при участии специалистов из разных сфер деятельности.

Основная цель проекта – оказать содействие продлению активного участия людей преклонного возраста в жизни общества и в создании условий для повышения качества их жизни.

В рамках проекта предусматривается прохождение пожилыми людьми в возрасте от 60 до 80 лет тренингов. Для участия в проекте можно позвонить по телефону: (050) 365-45-71.

Тимур Рзаев, Э.Т.