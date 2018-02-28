В Баку никогда больше не будет снега? - ВИДЕО

«Климатические изменения и глобальное потепление привели к тому, что этой зимой в Баку не было снега. В дальнейшем зимой будет происходить то же самое».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил директор Института географии Национальной Академии наук Азербайджана, академик Рамиз Мамедов.

По его словам, отсутствие снега негативно влияет на жизнь и здоровье людей: «Снег несет с собой изобилие. С другой стороны, погибают микробы, уровень заболеваемости снижается. В то же время выпадение снега приводит к пополнению запасов воды в реках и озерах, а водой, как известно, пользуются люди. Из-за отсутствия снега всего этого не будет. Глобальное потепление, естественно, негативно скажется и на здоровье людей».

В свою очередь, заместитель директора Института географии Магеррам Гасанов отметил, что южные и юго-восточные ветра и южные циклоны заметно подняли среднюю температуру в Баку зимой. Привычный сильный северный ветер «хазри» дул заметно меньше.

«Если снега нет, то и воды в реках в этом году будет заметно меньше», - подчеркнул М.Гасанов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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