В Баку начался суд над известной правозащитницей

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в понедельник, 30 апреля, начался суд по уголовному делу, возбужденному в отношении председателя Союза детей Азербайджана, известной детской правозащитницы Кямали Агазаде.

Как сообщили 1news.az в суде, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные подсудимой. К.Агазаде попросила время для ознакомления с выдвинутыми против нее обвинениями.

Следующее заседание назначено на понедельник, 7 мая.

Напомним, что К.Агазаде обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в корыстных целях и в причинении крупного ущерба. Правозащитница не арестована, но взята на полицейский контроль, под подписку о невыезде.

Согласно обвинению, она обманом присвоила 7800 манатов, принадлежащих нескольким гражданам, используя при этом свое служебное положение.

Отметим, что К.Агазаде является председателем Союза детей Азербайджана с 1998 года.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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