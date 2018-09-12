В Баку 26-летний парень пытался изнасиловать 46-летнюю уборщицу, та выбросилась из окна - ВИДЕО

В поселке Сахил (Приморск) Гарадагского района Баку была совершена попытка изнасилования.

Как сообщает 1news.az, в доме №21 по улице Мирали Сеидова 26-летний молодой человек напал на пришедшую к нему в квартиру наводить чистоту 46-летнюю уборщицу Замину Мамедову и пытался ее изнасиловать.

Оказавшись в безвыходной ситуации, женщина, спасаясь от насильника, выбросилась из окна расположенной на втором этаже квартиры.

Женщина доставлена в больницу с переломами плеча и руки. Напавший на нее молодой человек задержан.

По факту начато разбирательство, предварительные итоги которого показывают, что женщина работает в одной из частных фирм по уборке домов и приехала в поселок Сахил по вызову на уборку.

Тимур Рзаев, Э.Т.