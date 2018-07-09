В Азербайджане мужчина из ревности убил бывшую жену

В городе Агсу одноименного района Азербайджана произошло убийство.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, житель села Гаджигядирли Махир Бейалиев ворвался в отцовский дом своей бывшей жены Самиры Бейалиевой и нанес ей многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась.

После убийства Ф.Мухтаров скрылся, но был оперативно задержан сотрудниками полиции.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Его предварительные итоги показывают, что причиной кровавой драмы стала ревность М.Бейалиева, вызванная тем, что его бывшая жена наладила свою личную жизнь и спокойно жила без него.

Тимур Рзаев, Э.Т.