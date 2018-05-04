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В Азербайджане лихач на самосвале выехал «на встречку» и удивил арабских туристов – ВИДЕО

Сегодня в 11:09 меньше минуты на чтение 273
В Азербайджане лихач на самосвале выехал «на встречку» и удивил арабских туристов – ВИДЕО

На трассе Баку-Шамаха зафиксировано грубое нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили 1news.az в Главном управлении государственной дорожной полиции Баку, водитель самосвала марки КамАЗ (госномер 19-BD-716), выехав на встречную полосу движения, ехал по ней с высокой скоростью.

За это нарушение он был оштрафован на 100 манатов + 4 штрафных балла.

Отметим, что подобное неадекватное поведение водителя удивило даже арабских туристов, ехавших в машине, с которой велась съемка.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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