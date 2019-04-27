Управление «Ичеришехер»: По поручению Мехрибан Алиевой возводимые конструкции должны быть лишь одноэтажными - ВИДЕО

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» распространило информацию в связи с его посещением первым Вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Управления, Мехрибан Алиева поручила проводить работы по установке конструкций в «Ичеришехер» в соответствии с принятым в 2009 году проектом.

«Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева при посещении «Ичеришехер» ознакомилась с проводимыми на улице Кичик Гала работами по установке легких металлоконструкций в объектах общепита, встретилась с группой предпринимателей, долгое время работающих на этих объектах, а также жителями «Старого города».

Внимательно выслушав всю предоставленную ей информацию, Мехрибан Алиева поручила осуществлять серьезный контроль за процессом установки конструкций на данной территории в соответствии с принятым в 2009 году «мастер-планом» и утвержденным проектом с условием – возводимые конструкции должны быть одноэтажными (отметим, что нынешние конструкции ресторанов предусматривают открытую террасу на их втором этаже, – прим. авт.).

Управление обеспечит выполнение данных Мехрибан Алиевой поручений»,- - заявили в управлении.

Тимур Рзаев, И.А.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Мехрибан Алиева: «Ичеришехер» является нашим достоянием - ФОТО - ВИДЕО

Хроника одного «фейка»: о том, как появилась ложная информация про стену в Ичеришехер – ФОТОФАКТЫ

«Страсти по стене»: что на самом деле происходит в Ичеришехер? - ФОТО - ВИДЕО