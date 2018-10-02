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Умер известный актер и сатирик Роман Карцев – ФОТО – ВИДЕО 

Сегодня в 13:32 ~ 1 минута на чтение 717
Умер известный актер и сатирик Роман Карцев – ФОТО – ВИДЕО 

Советский и российский артист эстрады, театра и кино  Роман Карцев скончался в возрасте 79 лет.

Об этом сегодня, 2 октября, в Facebook сообщила Наталья Жванецкая – как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, причина смерти пока не раскрывается.

Роман Карцев — народный артист России. В 1962-м служил в Театре миниатюр Аркадия Райкина. С 1987 года Карцев выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Помимо театра, артист снимался в кино. Он сыграл в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».

В.Ф., Э.Т.

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