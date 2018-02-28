Сямра Рагимли интригует поклонников кадрами нового клипа – ФОТО – ВИДЕО

В самое ближайшее время состоится презентация нового клипа представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2016» певицы Сямры Рагимли.

Вслед за клипами «Бадминтон» и «Tərs gedir», имевшими большой резонанс в социальных сетях, С.Рагимли готовится к презентации нового видео, которое снято на ранее нигде не звучавшую песню на английском языке.

Сама исполнительница никак не комментирует новую работу, обещая рассказать подробности проекта на пресс-конференции, приуроченной к выходу клипа: «Мне не терпится поделиться с вами моим новым проектом, пока что я представляю закадровые съемки».

Судя по закадровому видео, можно сделать вывод, что новый клип Сямры Рагимли снимался за рубежом – поклонники азербайджанской звезды «Евровидения 2016» увидят его в первый день весны – 1 марта.

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Ф.В., И.А.