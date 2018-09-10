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Стилист Пашиняна и его супруги назначен помощником премьер-министра Армении

10 Сентября, 2018 в 19:12 ~ 1 минута на чтение 717
Стилист Пашиняна и его супруги назначен помощником премьер-министра Армении

Стилист премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его супруги Анны Акопян – Софья Навасардян назначена на должность помощника главы правительства.

Информацию о назначении Yerkir.am подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян.

Согласно муссируемым в армянской прессе слухам, назначение Софьи Навасардян на столь представительную должность вызвано необходимостью брать стилиста в официальные поездки, где она занималась бы имиджем супруги премьер-министра.

«Она занималась и будет заниматься прежним делом, что и раньше, теперь уже будучи помощником премьер-министра. Ничего не изменилось, просто она будет осуществлять ту же работу в качестве помощника», - заявил Егоян.

А.А.

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