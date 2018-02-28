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Собчак облила Жириновского водой во время дебатов - ВИДЕО

28 Февраля, 2018 в 17:50 ~ 1 минута на чтение 37720
Собчак облила Жириновского водой во время дебатов - ВИДЕО

Кандидат в президенты Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов на канале "Россия 1".

Потасовка между политиками произошло во время выступления еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее "дурой".

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на политика стакан воды.

"Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала Собчак. После чего Жириновский позволил себе в эфире нецензурную брань.

Дебаты кандидатов в президенты на канале "Россия 1" 28 февраля посвящены обороноспособности страны и армии. В них принимают участие восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

РИА Новости

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