Собчак облила Жириновского водой во время дебатов - ВИДЕО

Кандидат в президенты Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов на канале "Россия 1".

Потасовка между политиками произошло во время выступления еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее "дурой".

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — ответила Собчак.

Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на политика стакан воды.

"Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала Собчак. После чего Жириновский позволил себе в эфире нецензурную брань.

Дебаты кандидатов в президенты на канале "Россия 1" 28 февраля посвящены обороноспособности страны и армии. В них принимают участие восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

РИА Новости