Рейтинг PIRLS: Азербайджан демонстрирует рост числа детей с высокими навыками чтения

В Азербайджане в 2 раза за последние 5 лет выросло число школьников четвертых классов, демонстрирующих высокие результаты по навыкам чтения.

Результаты азербайджанских школьников в 2016 году выросли на 10 баллов (с 462 до 472) по сравнению с данными на 2011 год.

Таковы результаты рейтинга PIRLS 2016 – исследования качества чтения среди четвероклассников. Исследование, которое проводится раз в 5 лет, на этот раз охватило 320 тыс. детей в 50 странах мира.

Как отмечается в рейтинге, международные исследовательские программы предоставляют информацию о состоянии образования в стране, выявляют проблемы, которые необходимо решить, создают возможность для сравнения результатов с зарубежными странами.

Азербайджан участвует в рейтинге PIRLS с 2011 года, а также принимает участие в международных исследованиях TIMSS и PISA.

На основе результатов исследование PIRLS делит школьников на 4 уровня – «совершенный», «высокий», «средний» и «низкий».

Доля азербайджанских школьников на «совершенном» уровне увеличилась с 0% до 2% в 2016 году по сравнению с результатами исследования PIRLS за 2011 год. На «высоком» уровне результаты учеников увеличились с 9% до 16%.

Таким образом, число учащихся начальной школы по стране, которые за последние 5 лет достигло «совершенного» и «высокого» уровня, увеличилось в 2 раза. Доля школьников с «низким» уровнем снизилась с 37% до 27%, или на 27%.

Результаты рейтинга PIRLS по Азербайджану за 2016 год выведены на основе оценки более 6 тыс. четвероклассников, 340 учителей в 170 общеобразовательных школах, а также более 6 тыс. родителей.

«Долгосрочный рост качества начального образования является одним из ключевых факторов, влияющих на развитие человеческого капитала и экономики», - заявили в Минобразования Азербайджана.

В последние годы в стране реализован ряд инициатив по улучшению успеваемости детей начальных классов. Сюда можно отнести организацию дошкольных групп, оценочное тестирование учителей начальных классов, организацию тренингов по повышению квалификации на основе этих тестирований, ряд проектов, связанных с профессиональным развитием учителей, пропаганду чтения среди учеников.

Мировые показатели

В мире сегодня больше детей младшего школьного возраста, умеющих хорошо читать, чем 15 лет назад, когда PIRLS начал свои исследования. За этот период наблюдалось больше тенденций роста, нежели спада, отмечают авторы.

Почти все дети, охваченные исследованием, показали, как минимум, базовый уровень стандартов чтения. 96% детей продемонстрировали средний предел нормы, а более четверти детей в России и Сингапуре - наилучшие показатели.

Авторы исследования пришли к выводу, что в глобальном масштабе дети, которые продемонстрировали лучшие показатели по чтению и пониманию текста, имеют родителей, которые любят читать с ними и имеют доступ к книгам в доме; посещают школы с хорошими академическими ресурсами, в которых чтению отдается предпочтение; регулярно посещают школу и не находятся там уставшими и голодными; любят читать как в стенах школы, так и вне ее.

Среди лидирующей десятки стран, которые показали наилучшие результаты в этом году – Россия, Сингапур, Гонконг, Республика Ирландия, Финляндия, Польша, Северная Ирландия, Норвегия, Тайвань, Англия.

Исследование PIRLS за 2016 год было обнародовано 5 декабря на мероприятии в Париже.

1news.az