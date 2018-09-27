Путин оценил поддержку русского языка в Азербайджане

Россия высоко оценивает поддержку русского языка в Азербайджане со стороны властей и общества республики, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы видим и высоко это оцениваем - интерес к русскому языку. И не только интерес у граждан Азербайджана к русскому языку, но и помощь со стороны государства, в муниципалитетах, городах», - сказал Путин, выступая на российско-азербайджанском межрегиональном форуме, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в республике работает более 300 школ с преподаванием на русском языке. При этом, как подчеркнул Путин, «самая главная база (поддержки русского языка) - в сердцах, в головах людей».

В целом Россия и Азербайджан придают большое значение расширению гуманитарного сотрудничества, отметил Путин, в том числе, растет число научных и студенческих обменов, разрабатываются совместные программы по подготовке высокопрофессиональных кадров.

«Мы, безусловно, намерены всячески стимулировать, поощрять контакты наших стран в образовании, в культуре, в науке», - сказал российский лидер.

Также Путин обратил внимание на развитие двусторонних контактов в области туризма. В частности, по его словам, планируется совместно развивать морские круизные путешествия по Каспию.

Эльшан Рустамов, Г.Р.