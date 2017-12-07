Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке нового участка автомобильной дороги Баку - граница России

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 7 декабря принял участие в церемонии закладки нового участка автомагистрали Баку – граница России (с 45-го по 202-й километр).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов подробно проинформировал главу государства о проекте автомобильной дороги.

В частности, согласно проекту предусмотрено строительство новой дороги от 45-го километра автомагистрали Баку-граница России. Этот участок протяженностью 97 километров будет начинаться от поселка имени Гаджи Зейналабдина Тагиева и протянется до поселка Гяндоб. Оттуда до границы с Россией будет построена новая 22-километровая дорога.

Общая протяженность новой четырехполосной автомобильной дороги составит 119 километров, ширина – 15 километров. Здесь будут построены новые мосты и развязки, дорога будет ограждена. Будет обеспечен выезд на дорогу с основных районных центров и поселков.

Для защиты животных под дорогой будут построены специальные подземные переходы, а вдоль дороги установят шумопоглощающие устройства.

Новая дорога позволит увеличить скорость движения автомобилей.

Тимур Рзаев, Э.Т.