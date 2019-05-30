Президент Ильхам Алиев наблюдал за финалом Лиги Европы - ФОТО

Победителем состоявшегося 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финального поединка Лиги Европы УЕФА стала команда «Челси».

За интересным финальным матчем между лондонскими командами «Арсенал» и «Челси» наблюдали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Футбольное соревнование, которого давно уже с интересом ожидали в столице Азербайджана, успешно завершилось.

Матч проводил итальянский рефери Джанлука Рокки. В ходе встречи впервые в истории Лиги Европы была использована система видео-контроля (VAR). Кроме того, впервые на турнире команды получили право использовать четвертую замену в случае назначения дополнительного времени.

На грандиозной церемонии открытия финального матча английский DJ, композитор и ремиксер Джонас Блу подарил собравшимся на Бакинском олимпийском стадионе болельщикам незабываемые мгновения. На грандиозной церемонии он вышел на сцену вместе со 150 местными танцорами.

Неподражаемое исполнение Джонаса Блу на грандиозной церемонии, организованной в Баку, на стыке Востока и Запада, было встречено бурными аплодисментами болельщиков.

В то время как восхитительные спецэффекты освещали небо над Страной огней, Дж.Блу исполнил микс из своих хитов. Это не только зарядило зрителей позитивной энергией, но и явилось выражением почтения к обеим командам, которым предстояло сразиться в финальном поединке.

Самой запомнившейся частью церемонии стал вынос на арену под звуки неподражаемого исполнения Дж.Блу гигантских форм команд «Челси» и «Арсенал».

После церемонии открытия на арену был вынесен кубок турнира.

Затем на поле вышли футболисты «Арсенала» и «Челси».

В первой половине финального матча, который транслировался на более чем двести стран, возникло несколько опасных моментов, однако счет не был открыт. Второй тайм активнее начали игроки «Челси». В результате этой активности Оливье Жиру на 49-й минуте вывел свою команду вперед – 1:0. На 60-й минуте встречи «Челси» закрепил успех. Автором гола стал Педро Родригес. Спустя пять минут в ворота «Арсенала» был назначен пенальти. Четко выполнив 11-метровый штрафной удар, Эден Азар довел счет до 3:0. Хотя на 69-й минуте «Арсенал» благодаря великолепному голу Алекса Ивоби сократил разрыв в счете, спустя две минуты Эден Азар поставил окончательную точку в матче – 4:1.

С этим счетом и закончился поединок, прошедший в интересной спортивной борьбе.

Таким образом, «Челси» стал победителем сезона Лиги Европы УЕФА 2018-2019 года.

Эден Азар, сделавший дубль в матче, был признан лучшим футболистом финального поединка.

А французский нападающий «Челси» Оливье Жиру благодаря забитому голу стал самым результативным футболистом Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019 год. В текущем сезоне он отличился в этом турнире 11 раз.

После финального матча состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Кубок команде-победительнице вручил президент УЕФА Александер Чеферин.

Таким образом, «Челси» во второй раз после сезона 2012-2013 года стал победителем Лиги Европы УЕФА. «Арсенал» же во второй раз потерпел поражение в финале Лиги Европы УЕФА.

Отметим, что чешский вратарь «Арсенала» Петр Чех, сыгравший в профессиональном футболе 851 матч, включая сегодняшнюю встречу, после финального поединка завершил карьеру.

Еще один интересный момент заключается в том, что Бакинский олимпийский стадион, число зрительских мест в котором в связи с финальным матчем было доведено до 70 тысяч, обновил 20-летний рекорд в истории Лиги Европы УЕФА. По этому показателю Бакинский олимпийский стадион стал самой большой ареной среди стадионов, принимавших финальные матчи Лиги Европы УЕФА. Так, в 1999 году команды «Парма» и «Марсель» встретились на московском стадионе «Лужники» вместимостью 62 тысячи зрителей.

Напомним, что 20 сентября 2017 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение о проведении финального матча Лиги Европы УЕФА по футболу сезона 2018-2019 года 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе. В связи с проведением в Баку финального поединка Лиги Европы УЕФА в столице Азербайджана был организован цикл мероприятий. Так, в целях пропаганды богатого наследия Лиги Европы УЕФА в Баку с 22 декабря прошлого года по 7 января нынешнего года функционировал «Музей Лиги Европы УЕФА».

Путешествие кубка этого престижного футбольного турнира началось 9 марта в Женеве. Кубок, побывавший 22-23 марта в Севилье, 29-30 марта в Берлине, 5-6 апреля в Лондоне, 12 апреля в Милане, 20 апреля в Москве, 10 мая в Париже, 19 мая был продемонстрирован в Гяндже, а 21 мая – в Джоджуг Марджанлы, после чего доставлен в Баку.

Одним из мероприятий, проведенных в рамках финального поединка Лиги Европы УЕФА, явилась состоявшаяся 3 марта встреча под названием «Баку 2019: Финал звезд». В этом матче с участием известных футболистов Ежи Дудека, Майкла Эссьена, Андерсона Луиса де Соузы (Деку), Хамита Алтынтопа, Нихата Кахведжи, Андрея Аршавина, Реваза Арвеладзе, а также местных футболистов-ветеранов Назима Сулейманова и посла проводимого в Баку финального поединка Лиги Европы УЕФА Вели Гасымова встретились команды «Западные звезды» и «Восточные звезды».

Решение о проведении финального матча Лиги Европы УЕФА на Бакинском олимпийском стадионе – очередной успех стремительно развивающегося в последние годы азербайджанского спорта. В результате успешного продолжения и развития под руководством Президента Ильхама Алиева государственной спортивной политики, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Азербайджан сегодня известен в мире как спортивная страна. Проведение Азербайджаном в последние годы на высоком уровне нескольких престижных международных спортивных соревнований – I Европейских игр, IV Игр исламской солидарности, соревнований Формула-1, 42-й Всемирной шахматной олимпиады еще раз продемонстрировало всему миру, что Азербайджан является спортивным государством. Неслучайно сегодня самые влиятельные спортивные структуры без колебаний предоставляют Азербайджану право организации престижных международных соревнований. Так, показателем этого служат решения о проведении в Баку, наряду с финальным матчем Лиги Европы УЕФА, трех встреч группового этапа и одного четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года, а 20-28 июля нынешнего года – Летнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля. Рост с каждым годом количества медалей, завоеванных нашими спортсменами на олимпиадах, чемпионатах мира и Европы, а также других международных спортивных мероприятиях, является результатом внимания, уделяемого спортивной сфере на государственном уровне. Заслуживает одобрения то, что среди детей и молодежи наблюдается большой интерес к спорту. Все это свидетельствует о том, что азербайджанский спорт, как и другие сферы, переживает самый яркий период своего развития.

АЗЕРТАДЖ