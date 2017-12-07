Президент Азербайджана открыл в Губе комплекс ASAN həyat

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 7 декабря приняли участие в церемонии открытия в Губе комплекса ASAN həyat Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие комплекса.

Помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров и председатель Госагентства Инам Керимов предоставили главе государства подробную информацию о Губинском комплексе ASAN həyat.

Было отмечено, что это 12-й по счету региональный центр Госагентства. Строительство этого здания началось в начале текущего года. Комплекс состоит из 4-этажного административного здания и 6 объектов общепита. Здесь созданы центры ASAN xidmət, ASAN təlim, ABAD и Школа ABAD.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с центром. В ASAN xidmət со стороны 10 государственных органов - Министерства юстиции, МВД, Министерства налогов, Министерства экономики, Министерства труда и соцзащиты населения, Госкомитета по вопросам имущества, Государственного таможенного комитета, Государственной миграционной службой, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и Национального архива - будут предоставляться гражданам 32 вида услуг. В то же время в центре будет организовано предоставление 112 видов функциональных вспомогательных услуг. В центре будут работать 170 сотрудников, число волонтеров составит 45. Данный центр ASAN xidmət будет обслуживать около 500 тыс. человек, прописанных в Губинском, Гусарском, Хачмазском и Шабранском районах.

Глава государства ввел Губинский ASAN xidmət в эксплуатацию.

Ялчин Алиев, Э.Т.