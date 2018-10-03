Правительство России планирует отказаться от доллара

Российское правительство занимается подготовкой законопроекта, который предполагает дедолларизацию отечественной экономики.

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

По их словам, через «одну-две недели» проект должен быть утвержден российским премьером Дмитрием Медведевым. В обсуждении принимают участие экспортеры, а также крупнейшие банки страны, в том числе ЦБ.

Согласно имеющимся данным, законопроект не предполагает отказа от использования американской валюты. Речь идет о создании возможностей для расчетов с использованием других нацвалют, а также о либерализации валютного законодательства и упрощении валютного контроля. Эти шаги должны позволить бизнесу рассчитываться при помощи любых валют и при этом не нести лишние потери.

Gazeta.Ru