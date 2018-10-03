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Правительство России планирует отказаться от доллара

Сегодня в 10:05 ~ 1 минута на чтение 403
Правительство России планирует отказаться от доллара

Российское правительство занимается подготовкой законопроекта, который предполагает дедолларизацию отечественной экономики.

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

По их словам, через «одну-две недели» проект должен быть утвержден российским премьером Дмитрием Медведевым. В обсуждении принимают участие экспортеры, а также крупнейшие банки страны, в том числе ЦБ.

Согласно имеющимся данным, законопроект не предполагает отказа от использования американской валюты. Речь идет о создании возможностей для расчетов с использованием других нацвалют, а также о либерализации валютного законодательства и упрощении валютного контроля. Эти шаги должны позволить бизнесу рассчитываться при помощи любых валют и при этом не нести лишние потери.

Gazeta.Ru

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