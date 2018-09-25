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Подиуму все возрасты покорны: 70-летняя мама Илона Маска и 53-летняя Моника Беллуччи на показе в Милане – ФОТО

Сегодня в 13:46 ~ 1 минута на чтение 555
Подиуму все возрасты покорны: 70-летняя мама Илона Маска и 53-летняя Моника Беллуччи на показе в Милане – ФОТО

В рамках Миланской недели моды Доменико Дольче и Стефано Габбана провели грандиозный модный показ с участием мировых знаменитостей.

Главной музой итальянского модного дуэта долгие годы является несравненная Моника Беллуччи, которая и открыла показ, появившись на подиуме в платье в горошек, показав миру, что она в свои 53 года все так же прекрасна.

Вместе с М.Беллуччи наряды демонстрировали супермодели Хелена Кристенсен (49 лет) и Ева Герцигова (45 лет), а также бывшая первая леди Франции Карла Бруни (50 лет).

Среди вышедших на подиум была и 70-летняя мама миллиардера Илона Маска Мэй Маск, и 66-летняя итальянская актриса и модель Изабелла Росселлини, в очередной раз доказавшие, что подиуму все возрасты покорны.

 Моника Беллучи

Мэй Маск

Хелена Кристенсен

Карла Бруни

Ева Герцигова

Изабелла Росселлини

Эмили Ратажковски

Эшли Грэм

Ф.В, Г.Р.

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