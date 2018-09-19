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Почти на год закрывается одна из станций Бакметрополитена - ФОТО

Сегодня в 11:26 ~ 1 минута на чтение 771
Почти на год закрывается одна из станций Бакметрополитена - ФОТО

Подошел к концу срок эксплуатации эскалаторов одной из первых станций Бакинского метрополитена – станции «Шах Исмаил Хатаи», открытой в 1968 году.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, вследствие этого три эскалатора станции будут демонтированы и заменены на 4 современных эскалатора Viktoriya Tube производства немецкой компании Thyssen Krupp Fahrtreppe. Также будет проведен капитальный ремонт перронов, туннелей и наземного вестибюля станции.

С четверга, 27 сентября, станция закрывается для пассажиров.

«Ремонтные работы планируется завершить 10 августа 2019 года», - подчеркнул Б.Мамедов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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