Певица Ашанти появилась на красной дорожке «Grammy 2019» в платье от азербайджанского дизайнера - ФОТО – ВИДЕО

Звезда американского шоу-бизнеса Ашанти появилась на красной дорожке 61-й церемонии вручения «Grammy» в вечернем наряде, созданном азербайджанским дизайнером Руфатом Исмаилом.

Ашанти - американская певица, продюсер, актриса, танцовщица и модель. Наибольшую известность ей принес дебютный альбом «Ashanti», который в первую же неделю был продан полумиллионным тиражом, что стало рекордом для певицы. Ее песня «Foolish» в течение 10 недель занимала первое место чарта Billboard Hot 100.

По красной дорожке «Grammy 2019» певица прошлась в платье, созданном Р.Исмаилом – как Ашанти выглядела на этой музыкальной церемонии, смотрите в видео и фоторепортаже, представленных ниже.

Отметим, что Р.Исмаил стал первым и единственным на сегодняшний день азербайджанским и турецким дизайнером, чьи коллекции были показаны на таких весомых в мире моды мероприятиях, как итальянская, дубайская, турецкая, иранская, бейрутская, нью-йоркская недели моды. Коллекция Р.Исмаила была также представлена в Мекке мировой fashion-индустрии – в Pitti Uomo, а канал Fashion TV назвал его лучшим европейским дизайнером 2018 года. Поклонницами его бренда являются такие мировые звезды как Бейонсе, Джей Ло и Аврил Лавин.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Getty Images, Just Jared, REX/Shutterstock