Пашинян: В случае эскалации в Карабахе Армения отставит внутриполитические разногласия в сторону

Лидер армянского оппозиционного движения Никол Пашинян продемонстрировал, что не отличается новаторским подходом в вопросе разрешения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Так же как и экс-президент Армении Серж Саргсян, бунтарь Пашинян с предубеждением относится к Азербайджану, полагая, что именно азербайджанская сторона придерживается неконструктивной позиции и проявляет агрессию в отношении Армении.

«Нагорно-карабахский вопрос должен решаться путем диалога», - сказал он в интервью Би-би-си после встречи в Ереване в прошедшие выходные с делегацией депутатов Госдумы России.

«Вы знаете, Азербайджан в течение многих лет ведет себя очень агрессивно, и это создает негативный фон для разговора. Когда каждый день мы от Азербайджана слышим, что он собирается начать войну против Армении, завоевать Ереван – как может быть в такой атмосфере конструктивный диалог?»

Этими словами Пашинян, безусловно, ссылается на неоднократные заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева о необходимости возвращения азербайджанцев на свои исторические земли на современной территории Армении.

Как и многие армянские политик и СМИ, Пашинян неверно интерпретирует слова главы Азербайджанского государства, никогда не говорившего о планах по завоеванию Армении, а лишь о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли, что является их международно признанным правом.

Ереван, Зангезур, Гейча – все это исторические азербайджанские земли, и существует множество архивных документов, доказывающих это. О военных действиях против Армении – международно признанного государства,члена ООН - в Азербайджане речь не идет.

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По словам Пашиняна, у него складывается впечатление, что целью Азербайджана является «капитуляция Нагорного Карабаха и Армении».

«Это же абсурд, это же деструктивно! - заявляет он в интервью Би-би-си. - И я думаю, что первое, что нужно делать – это создать соответствующую атмосферу для диалога и переговоров».

«Армения всегда была настроена на диалог, и всегда любые власти Армении считали, что вопрос Нагорного Карабаха должен решиться путем диалога, и мы должны исключить риторику, из которой можно сделать выводы, что кто-то собирается решить этот вопрос силой», - добавил армянский оппозиционер.

Никол Пашинян заявляет о деструктивности азербайджанской стороны, тогда как, по данным МИД Азербайджана, именно армянская сторона является причиной пробуксировки мирных переговоров. Глава МИД Азербайджана неоднократно призывал Армению к началу субстантивных, то есть, предметных, переговоров.

«Ведь это XXI век, и мы – цивилизованные страны, - утверждает Пашинян. - По крайней мере, Армения».

О цивилизованности Армении Пашинян говорит, не упоминая факта военной агрессии со стороны Армении в отношении Азербайджана в начале 1990-х годов, когда Карабах стал местом кровавых боев, этнических чисток и изгнания людей.

В результате нагорно-карабахской войны, по разным данным, погибли от 25 до 35 тыс. человек с обеих сторон, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Самым кровавым событием этой войны стала трагедия в азербайджанском городе Ходжалы в феврале 1992 года, когда армянские войска при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии ночью напали на спящий город.

За одну ночь с особой жестокостью жестоко были убиты более 600 жителей города, около 500 человек стали инвалидами, о судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно.

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Однако, продолжая рассуждать о цивилизованности Армении, Никол Пашинян заявляет, что не стоит интерпретировать цивилизованность как слабость.

«Если будут какие-то провокации со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе, мы отодвинем все наши внутриполитические вопросы в сторону и будем заниматься только защитой нашей родины», - заявил он.

42-летний Никол Пашинян – депутат оппозиционного блока «Выход», член партии «Гражданский договор» – стоит во главе протестного движения в Армении, которое в течение 10 дней массовых акций сумело добиться отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, который до назначения на эту должность в апреле в течение 10 лет правил страной на позиции президента.

В интервью Би-би-си он также опроверг принадлежность к прозападному политическому блоку Армении, сказав: «Я неоднократно говорил, что я не прозападный, не пророссийский, не проамериканский политик – я проармянский политик, и это реальная оценка моей позиции».

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