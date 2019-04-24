Отменен бакинский концерт Сэма Смита – ФОТО

Стало известно об отмене концерта всемирно известного британского певца Сэма Смита, который должен был состояться 27 апреля в Баку в рамках развлекательной программы Гран При Азербайджана-2019 SOCAR Формула 1.

Концерт С.Смита отменен в связи с проблемами со здоровьем артиста, который ранее сократил свой тур по Южной Африке и по совету врачей не может выступать, так как ему требуется дополнительный отдых.

«Здоровье и благополучие Сэма Смита имеют первостепенное значение, мы полностью поддерживаем то, что в настоящее время он должен сосредоточиться на своем полном выздоровлении», - говорится в сообщении Baku City Circuit, размещенном в Instagram.

Отметим, что 28 апреля в рамках развлекательной программы гоночного уикенда состоится концерт всемирно известной хип-хоп исполнительницы Карди Би, также будут проводиться грандиозные after-party, подробнее о которых читайте по следующей ссылке.

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В.Ф.