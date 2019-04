В рамках Гран При Азербайджана Формулы 1 пройдут грандиозные after-party с участием всемирно известных диджеев – ФОТО – ВИДЕО

Операционная компания Baku City Circuit (BCC) при поддержке национальных компаний – Azerbaijan Airlines и Silk Way Group – представляет новый формат официальных вечеринок с участием топовых музыкантов, которые пройдут в этом году под названием Baku City Sounds в рамках Гран При Азербайджана Формулы 1.

After-party пройдут в концертном зале Elektra Events Hall с участием известных исполнителей и диджеев - Джиган и Махмут Орхан, Робин Шульц, а также Lost Frequencies, которые исполнят свои невероятные сеты в пятницу 26-го, в субботу 27-го и воскресенье 28 апреля соответственно. Кроме того, DJ Mendoza будет выступать в качестве диджея заведения каждый вечер в дни гоночного уик-энда.

Elektra Events Hall располагается на Площади Государственного флага рядом с концертным залом Crystal Hall и станет главной площадкой для танцевальных вечеринок предстоящего гоночного уик-энда. Двери Elektra Events Hall будут открываться ежедневно в 23.00 и для участия в after-party достаточно будет приобрести билет по ссылке www.iticket.az или обратиться в кассы города.

Билеты на каждую вечеринку продаются в отдельности – цена одного билета составляет 55 AZN (около 30 долларов США); after-party будут проходить сразу после официальных концертов Гран При Азербайджана. Подчеркнем, что доступ на вечеринку НЕ включается в стоимость билета гонки. Таким образом, гости гонок должны будут приобрести отдельный билет, чтобы попасть на вечеринки в Elektra Events Hall.

After-party начнутся в пятницу, 26 апреля с выступления популярного российского исполнителя Джигана (GeeGun). Один из самых известных России известных артистов, исполняющих в стилях поп и хип-хопа Джиган – неоднократный обладатель российских музыкальных премий, включая «Золотой граммофон» и «Песня года». В мае 2015 года Джиган выпустил свой третий альбом «Твой выбор», в который вошли уже ставшие хитами песни «Любить больше нечем» и «Время похудеть». Через год вышел четвертый альбом «DZHIGA», состоящий из его автобиографичных песен и включающий два хита в дуэтном исполнении - «Мелодия» совместно с рэпером Jah Khalib'ом и «До последнего вздоха» с участием рэпера Басты.

В апреле 2017 года Джиган выпустил сингл «Дни и ночи», который взорвал Интернет и взял первые места во всех российских чартах. Это проложило путь для его следующего альбома под тем же названием «Дни и ночи», который спустя всего месяц получил статус платинового. В сентябре 2017 года Джиган выпустил видеоролик на песню из нового альбома «Больше чем жизнь» с участием жены певца Оксаны Самойловой.

В феврале 2018 года он снял видеоролик на песню «ДНК» в дуэте с исполнителем хип-хопа Артемом Качером. Всего за неделю он стал хитом, и собрала более 10 млн просмотров, возглавив чарты Apple Music, iTunes BOOM и VK, а также все российские хит-парады. Совсем недавно, в 2018 году, Джиган выиграл премию Muz TV Transformation2018 за «Лучший хип-хоп проект».

Пятничную вечеринку продолжит один из топовых мировых диджеев Махмут Орхан. Творчество турецкого музыканта Махмута Орхана – это синтез стилей Deep House, Indie Dance и собственного культурного наследия.

С выпуском хита «Feel»в 2016 году М.Орхан приобрел международное признание – трек собрал 350.000.000 просмотров. В 2018 году вышел в свет другой его хит под названием «7 days», который набрал в совокупности 150.000.000 просмотров на YouTube и Spotify. Сингл попал в список топ-20 на iTunes'S Dance и Global в почти двух десятках стран, достиг первой позиции в iTunes Dance и хит-парадах 11 стран и поднялся до 25-го места в мировом списке на Shazam.

В субботу, 27 апреля на сцену Elektra Events Hall выйдет Робин Шульц. Немецкий диджей в свои 30 лет добился успеха не только у себя на родине. В короткий срок превратился во всемирно известного музыканта, зарекомендовавшего себя, как самый успешный немецкий артист за последние два десятилетия. Он начал свою музыкальную карьеру в небольших клубах в качестве диджея в сельской местности Нижней Саксонии, откуда он родом. Сегодня его знает весь мир: Лас-Вегас, Нью-Йорк, Токио.

В 2014 году его трек «Prayer In C» (feat. Lilly Wood &The Prick) получил международную золотую и платиновую сертификацию, и сразу занял первое место в iTunes в 40 странах, а также первое место в национальных музыкальных рейтингах 17 стран. В общей сложности мегахит покорил чарты iTunes в 92 странах и занял 25-е место в 68 странах мира. И это было только начало, так как Р.Шульц стал первым немецким музыкантом, взявшим первое место в глобальных чартах Shazam. Впоследствии трек «Prayer In C» был официально назван «Летним хитом 2014 года», и по сегодняшний день он самый успешный международный хит всех времен, созданный немецким музыкантом.

Его нынешний альбом «Sugar» получил золотую сертификацию в Германии и стал очередным международным успехом диджея. В последствии несколько синглов альбома получили платиновую сертификацию – «Headlights» (feat. Ilsey), «Sugar» (feat. Francesco Yates) и «Heatwave» (feat Akon). На сегодняшний день Р.Шульц продал в общей сложности 7.000.000 экземпляров своих двух альбомов и различных синглов, которые также набрали более 2,5 мрд просмотров.

Последняя вечеринка гоночного уик-энда пройдет в воскресенье, 28 апреля под управлением самого Феликса Де Лаэта, более известного под именем Lost Frequencies. За последние годы диджей добился успеха на многих уровнях во всемирной музыкальной индустрии. Выпустив свой глобальный хит «Are You With Me» в 2014 году, он быстро получил международную популярность. Хит достиг платинового статуса, заняв первое место в 18 странах. Lost Frequencies прочно зарекомендовал себя как один из самых сильных и быстро растущих талантов после того, как впервые попал в рейтинг DJ MAG 2017 года, взяв самое высокое место для новичка того года. На следующий год он поднялся с 26-го места до 17-го.

В 2018 году Lost Frequencies собрал более 1 миллиарда просмотров и создал хитовые ремиксы на произведения Major Lazer, сингл «Cold Water» от Джастина Бибера и MØ, песню «Malibu» Майли Сайрус, а также сингла «Thunderclouds» от LSDL abrinth, Diplo и Sia. Данные ремиксы показывают, что его уникальный стиль исполнения электронной музыки может иметь разностороннее применение, в результате которого продолжают создаваться новые хиты.

Объявляя о новом формате танцевальных вечеринок в рамках Гран при Азербайджана Формулы 1, коммерческий директор BCC Бюлент Озердим отмечает следующее: «Мы очень рады предложить новый формат официальных after-party под общим названием Baku City Sounds. Захватывающие сеты новаторских исполнителей танцевальной музыки обогатят развлекательную программу гоночного уик-энда Формулы 1 в Баку. Вечеринки в ElektraEvents Hall будут открыты для всех желающих и пройдут на протяжении всего уик-энда. Не упустите момента и присоединяйтесь к нам на горячие вечеринки с 26 по 28 апреля».

В свою очередь, глава Департамента медиа и маркетинга BCC Нигяр Арпадараи в своем интервью 1news.az подчеркивает следующее: «Каждый год мы делаем масштабную развлекательную программу в рамках Гран При Азербайджана Формулы 1, приглашая всемирно известных артистов, чье творчество интересно разной аудитории. В этом году с концертами выступят Сэм Смит и Карди Би, а after-party в рамках гоночного уикенда пройдут как отдельные мероприятия, интерес к которым невероятно высок. Вечеринки, на которые мы приглашаем всех, пройдут под новым брендом Baku City Sounds – обещаем невероятный музыкальный фестивальный дух».

Вся дополнительная информация о том, как купить билеты на after-party Baku City Sounds, доступна на сайте www.iticket.az - насладитесь гоночным уикендом сполна, посетив данные вечеринки, которые будут проходить в новом формате на протяжении трех дней.

Операционная компания Baku City Circuit гордится своими партнерами:

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) – крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 40 пунктов в 25 странах. В 2018 году «Азербайджанские Авиалинии» перевезли более 2,3 миллионов пассажиров.

Самолеты гражданской авиации Азербайджана полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), а AZAL является членом самого престижного объединения гражданской авиации - Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Национальный авиаперевозчик Азербайджана входит в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA).

Наиболее влиятельная в сфере оценки качества сервиса авиакомпаний британская консалтинговая организация Skytrax присвоила AZAL престижный рейтинг «4 Звезды», который она в последний раз подтвердила в июле 2018 года. AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков, который насчитывает 17 воздушных судов.

Штаб-квартира AZAL расположена в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, который отвечает требованиям международных стандартов. В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимальной награды от Skytrax World Airport Awards – «5 звезд». Бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.