Открывшийся люк повредил Williams. Первая сессия SOCAR Гран-при Азербайджана отменена – ФОТО - ВИДЕО

Отменена первая тренировочная сессия SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает 1news.az, причиной этому стал инцидент, произошедший на 13-ой минуте. На прямой рядом с парком «Сахил» произошел контакт между болидом Williams Джорджа Расселла и открывшимся люком.

У болида разрушилось днище и диффузор, трассу засыпали обломки – их пришлось убирать, а машину эвакуировать.

На место инцидента выехали представители FIA и специалисты, чтобы решить проблему с люком. Пауза затянулась – нужно было проверить и другие люки – заварены ли они.

При эвакуации машины Расселла машина с подъемником задела рекламный мост, подъемник сломался, машину пришлось перегружать на другой. После этого FIA объявили, что сессия не будет продолжена – нужно проверить все триста люков до начала квалификации Формулы 2.

Как пишет F1news, промоутерам Гран-при Азербайджана придется компенсировать Williams стоимость ремонта – подобная практика применялась после похожего инцидента с машинами Haas F1 в Малайзии в 2017 году. Тогда средства были выплачены через год.

Ожидается, что FIA сделает заявление в связи с инцидентом.

Подготовил Теймур Максутов