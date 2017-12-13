«Окно в прошлое» Камала Багирли в фотоподборке AdMe.ru - ФОТО

AdMe.ru подобрал 27 оригинальных фото, авторы которых сделали все, чтобы каждый зритель восхищенно рассматривал их работы.

Отметим, что в данной подборке можно увидеть фотографию азербайджанского блогера и фотографа-любителя Камала Багирли, которая вошла в его серию снимков под названием «Окно в прошлое». На фотографии, сделанной в Милане, прошлое и настоящее сливались воедино, заставляя зрителей наглядно прочувствовать контраст между запечатленными мгновениями.

«Поехал в Милан, чтобы сделать эту „живую“ рамку для фото»

Публикуем остальные фотографии, вошедшие в подборку.

Зачем аттракционы, когда есть личный великан?

«Лучшее селфи, которое я когда-либо делал»

Даже мамы с утра могут чего-то не заметить

Чтобы сделать небанальное фото с памятником, лучше сфотографируйте собаку, а не себя

Забыл пляжный зонтик? Не беда!

Пока ходил в магазин, успел попасть в список приближенных Дарта Вейдера

Даже лучше костюма на Хеллоуин

«Я в домике!»

Самая модная сумка

На таких качелях в любом возрасте хочется кататься



«Они говорили, что я никогда не буду использовать селфи-палку длиной 3,5 метра»

Когда делаешь все ради крутой фотографии

Вся земля как на ладони

Воздушные шарики из чая

«К нам тут Элли летит»

Связь поколений в 4 фото

Если вам надоели обычные селфи, делайте их под водой

Иногда эффекта фотошопа можно добиться при помощи обычных солнцезащитных очков



Когда под рукой не оказалось поварских колпаков

Стул, с которым нужно быть начеку

Когда долго нет снега

Иногда стоит отвлечься от суеты и понаблюдать за миром вокруг (лучше с фотоаппаратом)

«Выпустите меня отсюда!»

Как стать супергероем в домашних условиях

Зимняя рыбалка с другой точки зрения

«Друзья решили сделать самое крутое фото своей беременности»

Источник: adme.ru