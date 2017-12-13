«Окно в прошлое» Камала Багирли в фотоподборке AdMe.ru - ФОТО

AdMe.ru подобрал 27 оригинальных фото, авторы которых сделали все, чтобы каждый зритель восхищенно рассматривал их работы.
Отметим, что в данной подборке можно увидеть фотографию азербайджанского блогера и фотографа-любителя Камала Багирли, которая вошла в его серию снимков под названием «Окно в прошлое». На фотографии, сделанной в Милане, прошлое и настоящее сливались воедино, заставляя зрителей наглядно прочувствовать контраст между запечатленными мгновениями.
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Публикуем остальные фотографии, вошедшие в подборку.
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Источник: adme.ru