Новые кадры смертельного тарана поездом автобуса в Баку: Ответ железнодорожников – ВИДЕО

Азербайджанские железнодорожники обнародовали новые видеокадры страшного ДТП в поселке Бина Хазарского района Баку, где поезд протаранил пассажирский автобус.

Как сообщила 1news.az глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова, ЗАО представляет это видео в качестве ответа на различные инсинуации в СМИ и обвинения в адрес железнодорожников.

Напомним, что в ДТП погибли два и пострадал 41 человек. Кроме того, разбиты автобус, локомотив и снесена будка сторожей железнодорожного переезда.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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