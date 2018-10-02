Мать погибшего вчера в ДТП 13-летнего Юсифа совершила самоубийство – ФОТО

Вчера в поселке Бина в результате столкновения автобуса, следующего по маршруту №160, с поездом погиб 13-летний мальчик.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на GoldNews.az, согласно информации сегодня совершила самоубийство мать 13-летнего Дадашзаде Юсифа Таир оглу.

Следует отметить, что Юсиф был поздним и единственным ребенком в семье. Он родился по прошествии 17 лет после брака их родителей.

Напомним, что в понедельник днем в поселке Бина Хазарского района Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили в районном управлении полиции, водитель пассажирского автобуса «Daewoo» маршрута №160 (госномер 10-TG-106) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом. В результате поезд протаранил автобус.

Р.Д.

Читайте по теме:

Увеличилось число погибших в ДТП в Баку, где автобус с водителем-наркоманом выехал наперерез поезду - ФОТО - ВИДЕО