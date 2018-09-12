Никол Пашинян: «Роберт Кочарян и Серж Саргсян! Вы бросили вызов народу» - ВИДЕО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил главе СНБ Артуру Ванецяну и начальнику полиции Валерию Осипяну провести рейды и обыски у олигархов и бывших высокопоставленных чиновников.

Об этом он сообщил на митинге в рамках агиткампании по выборам в Совет старейшин Еревана.

Он считает прослушку главы СНБ и Специальной следственной службы преступлением против государственности, сообщает «Спутник Армения».

По его словам, еще в тот период, когда он был главным редактором газеты «Айкакан жаманак», они опубликовали статью о том, что на средства, украденные у народа, некоторые высокопоставленные лица и олигархи приобрели технику для прослушивания и создали свою службу безопасности.

«Я поручаю полиции и СНБ с этого момента начать рейды, уложить на асфальты телохранителей олигархов и высокопоставленных чиновников и всех обезоружить. У вас два часа, после я жду ваших докладов», - подчеркнул он.

Пашинян добавил, что все те, кто украл у государства, до последней копейки вернут все в госбюджет.

«Ни мышка, ни рыба, никто не ускользнет. В Армении прошло время воров. Найдем всех из америк, австралий, россий. Найдем и вернем. Роберт Кочарян и Серж Саргсян! Вы бросили вызов народу. Посмотрите теперь, каким будет ответ народа», - сказал Пашинян.

Он заявил, что в стране победили «белые» и проигрыш «черных» сил необратим. По его словам, революция открытых ладоней продолжается.

«Мы действуем по закону, и никто из нас не предпринимает каких-либо действий. У нас есть полиция и СНБ. Если увидим, что они не справляются с установлением порядка, то мы знаем, как это сделать. Я надену камуфляж, буду ходить по улицам, домам и лично установлю порядок в стране», – подчеркнул премьер.

Пашинян заявил, что отныне берет на себя политическую ответственность за все аресты, которые будут иметь политическое и общественное значение.

Отметим, что ранее в Сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года.

В записи Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы ни стало посадить Кочаряна. Затем переходят к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией. Позже Ванецян подтвердил подлинность записи, отметив, что это был рабочий разговор.

1-2 марта 2008 года, после президентских выборов в Армении начались круглосуточные митинги, организованные первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Для разгона протестных акций власти тогда применили силу. Погибли 10 человек. Виновные в случившемся названы не были.

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А.А., Э.Т.