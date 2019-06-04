Названы непригодные для купания пляжи Баку

«В связи с началом пляжного сезона сотрудники Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана совместно с представителями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг на пляжах, взяли образцы морской воды и провели микробиологические анализы».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Минэкологии Арастун Гасанов.

По его словам, согласно результатам, уровень вредных веществ в морской воде на пляжах в поселках Тюркян, Говсан, Сахиль (Приморск), Шихов и в Сумгайыте превысил норму.

«Вследствие этого гражданам не рекомендуется купаться на вышеуказанных пляжах. Результаты анализов морской воды, взятых в Мардакяне, Нардаране, Новханы, Пиршаги, Загульбе, Шувеляне и Бузовна, позволяют купаться на них», - заявил специалист.

Тимур Рзаев, Э.Т.