Найдена причина появления трещины на космическом корабле «Союз» - ФОТО – ВИДЕО

Внутреннее расследование РКК «Энергия» признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла в космическом корабле «Союз МС-09», но не нашла виновных.

Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.



«Комиссия констатировала, что отверстие имеет искусственное происхождение, и не было получено в ходе производства, соответственно, оно было сделано преднамеренно», — сказал собеседник агентства.

В то же время комиссия, по его словам, не смогла выяснить, кто именно причастен к этому. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Утечку воздуха на МКС нашли полторы недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «микротрещину» в космическом корабле «Союз МС-09».

Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак – просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Тридцатого августа в ходе переговоров с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения «микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. В тот же день российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Космонавт Сергей Прокопьев, который находится на борту Международной космической станции, записал видео-обращение:

#НовостиИзНевесомости от космонавта Сергея Прокопьева:



«Друзья, решил снять видео, чтобы ответить на ваши многочисленные комментарии и развеять слухи. На МКС всё спокойно!» pic.twitter.com/ri7hKbe0SL — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 10, 2018

1news.az