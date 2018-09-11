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Найдена причина появления трещины на космическом корабле «Союз» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 10:51 ~ 1 минута на чтение 535
Найдена причина появления трещины на космическом корабле «Союз» - ФОТО – ВИДЕО

Внутреннее расследование РКК «Энергия» признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла в космическом корабле «Союз МС-09», но не нашла виновных.

Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Комиссия констатировала, что отверстие имеет искусственное происхождение, и не было получено в ходе производства, соответственно, оно было сделано преднамеренно», — сказал собеседник агентства.

В то же время комиссия, по его словам, не смогла выяснить, кто именно причастен к этому. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Утечку воздуха на МКС нашли полторы недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «микротрещину» в космическом корабле «Союз МС-09».

Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак – просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Тридцатого августа в ходе переговоров с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения «микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. В тот же день российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Космонавт Сергей Прокопьев, который находится на борту Международной космической станции, записал видео-обращение:

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