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Национальный павильон Азербайджана на Всемирной выставке Milan EKSPO 2015 доставлен в Баку

Сегодня в 15:05 меньше минуты на чтение 415
Национальный павильон Азербайджана на Всемирной выставке Milan EKSPO 2015 доставлен в Баку

Национальный павильон Азербайджана на Всемирной выставке Milan EKSPO 2015 демонтирован, доставлен в Баку и восстановлен на территории Приморского национального парка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, 8 октября Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с павильоном.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал Президента Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву о созданных в восстановленном павильоне условиях.

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