На оккупированных территориях Азербайджана совершил самоубийство отец секретаря Совбеза Армении

Скончался отец секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна Валерий Григорян.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Армена Григоряна Арег Кочинян. «Он поехал в Карабах, чтобы присутствовать на похоронах», - сказал Кочинян, отметив, что большее не может комментировать.

Tert.am связался с т.н. «полицией» сепаратистского режима, созданного армянами на оккупированных территориях Азербайджана, начальник информационной службы которой Феликс Арутюнян подтвердил, что к ним поступало сообщение о самоубийстве Валерия Григоряна.

«Вчера вечером позвонили и сообщили, что обнаружено тело упомянутого человека в повешенном состоянии на полиэтиленовой веревке на дереве в огороде, рядом с домом. Выяснилось, что на прилегающей к особняку территории гражданин совершил самоубийство», - сказал Арутюнян.

А.А.