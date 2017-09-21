МВД обеспечит безопасность проведения финала Лиги Европы в Баку

На Олимпийском стадионе в Баку в среду, 29 мая, состоится финал Лиги Европы по футболу. На место в финале претендуют две британские команды, лондонские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия» и немецкий «Айнтрахт».

Таким образом, через три недели Баку на несколько дней станет домом для тысяч болельщиков из Британии, Испании и Германии. Говоря об этом, руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов заявил 1news.az, что МВД в дни перед матчем и после него перейдет на особый, усиленный режим работы.

«Это делается для обеспечения правопорядка и безопасности как самих болельщиков, так всех жителей и гостей Баку. У азербайджанской полиции большой опыт обеспечения безопасности проведения крупных спортивных мероприятий – Европейских игр, Исламиады, «Формулы-1» и т.д., и она всегда прекрасно справлялась с поставленными перед ней задачами. Жители и гости столицы могут быть спокойны - безопасность в городе и на Олимпийском стадионе будет полностью обеспечена.

Все граждане, в том числе и граждане иностранных государств, должны уважать законы Азербайджана. Могу заверить вас, что азербайджанская полиция бдительно стоит на страже законности, правопорядка и общественного спокойствия», - подчеркнул Э.Захидов.

Тимур Рзаев, Э.Т.