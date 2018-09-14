МВД Азербайджана начало выдачу новых удостоверений личности – ВИДЕО

Начата выдача удостоверений личности нового поколения в Главном управлении паспорта, регистрации и миграции Министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД АР, прописанные в Баку граждане для получения удостоверений личности нового поколения могут обращаться в управление 6 дней в неделю с 9:00 до 18:00.

Отметим, что в новых удостоверениях личности имеется электронный носитель – чип, содержащий информацию о регистрации гражданина по месту жительства, его родителях, семейном положении, военнообязанности, а также его биометрическое фото и другие личные данные.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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