Муж «Топпуш баджи» побрился налысо в поддержку супруги, борющейся с раком - ФОТО

Заслуженная артистка Тунзаля Алиева, популярность которой принес образ «Топпуш баджи» в программе «Çal-çağır», пройдя очередной курс химиотерапии, побрилась налысо.

В поддержку борющейся с онкологией Т.Алиевой налысо также побрился ее супруг Ройял, снимок с которым актриса разместила в социальной сети Instagram, сопроводив следующим комментарием: «Для счастья не важно, как ты выглядишь, все будет хорошо».

В свою очередь супруг заслуженной артистки извинился перед ней за то, что не в силах что-либо сделать, чтобы повлиять на ее скорейшее выздоровление, и стрижка налысо единственное, чем он может ее поддержать.

Напомним, что в начале мая «Топпуш баджи» сообщила, что рак дал метастазы, распространившись до горла – актриса проходит бесплатный курс лечения в Национальном онкологическом центре.

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В.Ф, Г.Р.