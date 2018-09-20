Мухтар Бабаев об обязательствах АР по сокращению уровня выбросов парниковых газов

Азербайджан сократит выработку газов, вызывающих парниковый эффект.

Как сообщает 1news.az об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе своего выступления на седьмом Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку.

Он подчеркнул, что при помощи новых технологий можно повысить экологичность производства.

«Азербайджан взял на себя обязательство, которое предполагает 35-процентное сокращение уровня выбросов парниковых газов к 2030 году по сравнению с 1990 годом», - сказал министр.

Напомним, что в Баку проходит седьмой Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum 2018). Форум организован Caspian European Club при поддержке правительства Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.