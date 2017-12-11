Москвичка о переезде в Баку: «Азербайджанцы очень общительные, всегда улыбаются, здороваются с незнакомыми людьми» - ФОТО

Читательница «Газеты.Ru», учредитель сети клубов художественной гимнастики Александра Лоскова (Иванова) рассказала, ради чего стоит переезжать из Москвы в Баку.

Мое знакомство с Баку началось с самого детства. Мой дедушка - коренной бакинец, представитель бакинской интеллигенции. Когда мне было 6 лет, он практически каждое лето забирал меня на Каспийское побережье. Лет с 14-ти я начала влюбляться в этот город: с каждым приездом я видела, как преображаются центральные улицы, бульвар, строятся новые здания. И действительно, если ты не был в Баку хотя бы год, можешь и не узнать некоторые дороги, проспекты и улицы.

О переезде

На самом деле переезд в Баку я никогда не планировала. Я патриот, очень люблю Москву, где родилась, выросла и получила образование. Вопрос переезда решил мой муж. Три года назад я позвала его в Баку и «влюбила» в этот город. В результате нашей поездки мой тогда еще жених твердо решил начать учить азербайджанский язык, чтобы в дальнейшем использовать его в работе. Своей цели он добился, а местом командировки, как и планировалось, стал Баку.

Конечно, любой переезд — это очень сложно, нужно менять буквально все жизненные устои. Здесь другой темп жизни, другие люди со своим менталитетом. Сначала я была напугана даже тем фактом, что не узнала район, в котором нас поселили, а обычный поход в магазин превращался в стресс.

Самым большим шоком для нас стала ситуация на дорогах: находясь на отдыхе, не обращаешь внимания на движение, но при переезде манеру езды азербайджанцев трудно не оценить. Складывается впечатление, что никто никого не уважает, пешеходов не пропускают, подрезают на каждом светофоре. Обычно в Москве при виде таких водителей ругаешься, иногда даже отношения выясняешь, а здесь так водят абсолютно все.

Самый тяжелый период после переезда — период адаптации. Если муж полностью увлечен работой и чувствует себя как рыба в воде, то мне приходится хуже. Так как постоянной работы здесь у меня нет, отсутствие родных людей рядом ощущается особенно остро. Хочется куда-то пойти, подышать свежим воздухом, но до прихода мужа сделать это не с кем. И так как я достаточно необщительный человек, найти новых знакомых для меня крайне тяжело. На данный момент наш круг общения - коллеги по работе супруга. Мы вместе ходим в кино, рестораны, гуляем.

О местных жителях

Каждый день мы так или иначе сталкиваемся с местными жителями и отмечаем для себя разницу в русском и азербайджанском менталитете. Больше всего я была поражена, когда во время визита в медицинский центр мне дважды предложили сесть: сперва мужчина, а затем пожилая женщина.

В Москве многие молодые люди часто делают вид, будто спят в общественном транспорте, лишь бы не уступать места пенсионерам, здесь же все несколько иначе. Более того, я ни разу не сталкивалась с ситуацией, когда при выходе из помещения дверь буквально бросают на следующего человека, как это часто бывает в Москве.

К тому же, азербайджанцы очень общительные, всегда улыбаются, здороваются с незнакомыми людьми.

Если говорить о том, что смущает в Баку – это система отопления в новых высотных домах, наподобие тех, в котором живем мы. Централизованного отопления здесь практически нигде нет, все работает на газу, в связи с чем итоговый счет за газ «кусается».

Малейший перепад давления или какие-то неполадки — и в квартире тут же холодно и нет горячей воды. За месяц мы действительно намучились с этой проблемой.

Есть еще одно «но»: большое количество приезжих из других городов и районов Азербайджана. Так как между уровнями жизни в Баку и в регионах огромная пропасть, это сказывается на знании русского языка (именно приезжие обычно работают в продуктовых магазинах и такси), отсутствии определенных манер, общем уровне культуры. То же самое происходит и в Москве.

Я ничего не имею против приезжих людей, но определенные аспекты их поведения буквально выводят из себя.

О еде

Пожалуй, каждый россиянин знает, что восточная кухня - это что-то невероятное. Баку в этом плане не исключение: местная еда - настоящее объедение. Для любителей мяса здесь раздолье: баранина в любом виде, азербайджанский плов, долма.

К тому же, здесь действительно вкусные и свежие овощи, отличающиеся от того, что мы видим на прилавках в Москве (например, азербайджанские помидоры в Москве и в Баку — совершенно разные продукты). Здесь, разумеется, есть рестораны с азиатской, грузинской, украинской и русской кухней, а также рестораны международных сетей.

Так как кафе и ресторанов в Баку действительно много, походы в них - отличный способ скоротать вечера.

Стоит отметить, что в Баку есть и клубы, причем отличные: местный клуб «Enerji», на мой взгляд, не просто не уступает московским топовым клубам, но по каким-то параметрам даже превосходит. Я обязательно вожу в него каждого приезжающего из Москвы гостя.

Что касается цен на продукты и другие статьи расходов, то в Баку все достаточно дешево: такси обойдется максимум в 350 рублей, в среднем же стоимость такси не превышает 150-200 рублей, поход в магазин на 1000-1500 рублей — это не парочка маленьких пакетов с самым необходимым, как в Москве, а 4-5 больших пакетов с мясом, крупами, сладостями, напитками, бытовой химией.

Об атмосфере

К 2018 году Баку стал очень красивым и европеизированным городом. Чего стоит только проспект Нефтяников - центральная улица, проходящая вдоль бульвара и манящая изобилием бутиков, расположенных в изумительных с точки зрения архитектуры зданиях. Да, здесь множество красивых сооружений, уникальных по своей сути, однако над обликом города все равно предстоит еще много работы.

Стоит отъехать от центра или заехать за какой-нибудь угол, и можно легко встретить одноэтажные бараки, в которых люди живут не один десяток лет: за окнами сушится белье, возле домов бегают дети, играя в салки с курами.

Конечно, практически все такие постройки уже снесли, а оставшиеся домишки — временное явление, на их месте, несомненно, будут возведены современные жилые комплексы.

Еще во времена СССР Баку всегда был самым интернациональным городом, и сейчас эта тенденция сохраняется: на русском идут фильмы, Русский драматический театр самый популярный в городе, многие дети учат русский язык в школах, а старшее поколение помнит и часто использует его в повседневной жизни.

О впечатлениях

Переезд в Баку нас не разочаровал. Если бы нам предложили выбрать наиболее комфортное место для командировки мужа, мы бы в любом случае выбрали Баку. Да, в Европе или Америке множество своих плюсов, но жизнь на постсоветском пространстве все же гораздо ближе русскому человеку.

Да, Баку пока еще не такой развитый мегаполис, как Москва, но здесь тоже есть, чем себя занять. Я уверена, что по окончании периода адаптации (лично у меня он пока продолжается), все трудности покажутся забавными и незначительными.

Самое главное, что в Баку гораздо теплее (даже зимой держится плюсовая температура), практически всегда светит солнце и сухо. Не приходится выбирать обувь по погоде, ограничивая себя в покупке каких-нибудь замшевых ботфорт.

Шубы здесь носят скорее для статуса, а не по необходимости. Хотя морской ветер частенько даже теплый день делает прохладным. Летом всегда можно отдохнуть у моря, загорать и купаться. Наверное, именно летом об адаптации я забуду насовсем.

Источник: Газета.ру

Фото: Instagram by @alexandraivnv