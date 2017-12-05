МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018

Международный олимпийский комитет не допустил сборную России к Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга, смогут выступить под нейтральным флагом. Решение о таком участии спортсменов будет принимать специально созданная группа, в которую войдут члены Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Объединение спортсменов против допинга (Doping Free Sport Unit).

МОК пожизненно отстранил от посещения Олимпиад вице-премьера Виталия Мутко и бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных.

В российскую делегацию, которая прибыла в Лозанну, вошли президент Олимпийского комитета России Александр Жуков (его членство в МОК приостановлено), руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Напомним, в начале декабря из-за допинга были дисквалифицированы биатлонистка Ольга Зайцева, лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко. Ранее МОК отстранил российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвиру Хузину.

Всего Россия лишилась 11 призовых мест (три золотых медали, шесть серебряных и две бронзовых).

Напомним, расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

В мае 2016 года The New York Times опубликовала интервью с Родченковым, в котором он подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

«Новая газета»