Модель Нурида Алиева полностью обнажилась для украинского мужского журнала «XXL» - ФОТО

Азербайджанская модель Нурида Алиева стала одной из героинь майского номера украинского мужского глянцевого издания «XXL».

В Украине «XXL» называют главным журналом с мужским характером – в его майском номере впервые появилась азербайджанская модель, которой стала Нурида Алиева. В номере напечатана не только откровенная фотосессия модели, где она предстает полностью обнаженной, но и интервью, получившее название «Томная нега», опубликованное в разделе «Промо. Личности».

«Женская дружба – это родство душ, а мужская ревность – реакция на собственное несовершенство. Следовательно, мужчина, не уверенный в себе и с низкой самооценкой, – не интересный мужчина», - заявляет Н.Алиева в интервью «XXL», подчеркивая, что находиться перед камерой для нее одно удовольствие: «Я работаю легко и в кайф».

Сегодня Нурида Алиева занимается изучением психологии и НЛП, больше времени уделяет чтению книг и практическим занятиям в этом направлении. В свободное время также занимается йогой и любит фотографировать природу, людей.

«В противоположном поле я ценю искренность, доброту и щедрость: без этих составляющих такой мужчина – не мой мужчина», - рассказывает Нурида, отмечая, что своего мужчину она уже покорила и продолжает покорять, а как «об этом знает только он».

«Мой рецепт счастья заключается в гармонии души и разума», - отмечает модель, подчеркивая, что самой себе в детстве она дала бы следующий совет: «Не переоценивать людей».

На вопрос «XXL» «Что должно произойти, чтобы вы сказали: «Я добилась всего, чего хотела»?», Нурида Алиева отвечает: «Чтобы во всем мире перестали кушать мясо и носить мех и кожу. Чтобы живодерство приравнивалось к уголовному преступлению с жестким отбыванием тюремного срока».

«Оказаться в машине времени», - отвечает Н.Алиева на вопрос издания об одном желании, которое хотелось бы исполнить прямо сейчас.

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В.Ф, Г.Р.

Фото: XXL