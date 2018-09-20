Мать Анара Нагылбаза: «За день до смерти сын меня поцеловал и сказал, что умрет завтра…» - ВИДЕО

4 августа скончался страдавший циррозом печени известный азербайджанский рэпер Анар Джабиев, выступавший под сценическим именем «Нагылбаз» (Сказочник), причиной смерти которого стало внутреннее кровотечение.

Родители покойного рэпера Ризван и Шаргия Джабиевы стали гостями программы Bizimləsən, выходящей в эфир на канале ATV, в ходе которой они поделились своими воспоминаниями о сыне.

Отец рэпера Ризван Джабиев отметил, что при жизни недооценил своего сына, подчеркнув следующее: «Он болел с самого рождения, постоянно были судороги, врачи говорили, что он не проживет и двух лет, но мы вылечили его. Но потом начались новые проблемы…»

Также Р.Джабиев рассказал о том, что в последние два года А.Нагылбаз не употреблял наркотики, но при этом ежедневно пил: «Он говорил, что если не выпьет, то не сможет жить. Он и не мог жить, так как был обижен. Ему нужна была любовь, в которой он очень нуждался. Даже врачи об этом говорили, что он должен любить и быть любимым. И это не касалось любви женщины, а в целом любви со стороны людей. За день до смерти он сказал следующее: «Я умру и докажу всем, что у меня нет грехов».

«За день до смерти Анар меня обнял, поцеловал и сказал, что завтра умрет. А утром в день смерти сказал мне: «Мама, у тебя больше не будет сына Анара». В ответ я попросила его не говорить подобное, сказав, чтобы все горести перешли на меня. Если бы я знала, что Анар умрет, то никогда бы его не отпустила», - в слезах рассказала в эфире ATV Шаргия Джабиева.

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Ф.В., Э.Т.