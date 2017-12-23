Ликвидированный DəmirBank обратился к клиентам

Возвращение Фондом страхования вкладов застрахованных вкладов клиентам DəmirBank начнется в ближайшее время.

Об этом говорится на официальном сайте банка в соцсети Facebook.

Как отмечается в информации, выполнение других обязательств будет осуществляться согласно принципу очередности после назначения ликвидатора Открытого акционерного общества DəmirBank в рамках законодательства.

В связи с этим клиентам и заинтересованным лицам рекомендуется следить за новостями на странице компании в соцсети, где периодически будет предоставляться соответствующая информация.

Подробную информацию желающие могут также получить по номеру 149.

Накануне Советом директоров Палаты по контролю над финансовыми рынками Азербайджана было принято решение об аннулировании лицензии ОАО DəmirBank.

Талыб Бархудаев, И.А.

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