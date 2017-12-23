1news.az
Деньги
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Ликвидированный DəmirBank обратился к клиентам

23 Декабря, 2017 в 16:26 ~ 1 минута на чтение 5563
Ликвидированный DəmirBank обратился к клиентам

Возвращение Фондом страхования вкладов застрахованных вкладов клиентам DəmirBank начнется в ближайшее время.

Об этом говорится на официальном сайте банка в соцсети Facebook.

Как отмечается в информации, выполнение других обязательств будет осуществляться согласно принципу очередности после назначения ликвидатора Открытого акционерного общества DəmirBank в рамках законодательства.

В связи с этим клиентам и заинтересованным лицам рекомендуется следить за новостями на странице компании в соцсети, где периодически будет предоставляться соответствующая информация.

Подробную информацию желающие могут также получить по номеру 149.

Накануне Советом директоров Палаты по контролю над финансовыми рынками Азербайджана было принято решение об аннулировании лицензии ОАО DəmirBank.

Талыб Бархудаев, И.А.

Читайте по теме:

Ликвидирована лицензия «DemirBank»

5 563

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Деньги

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net