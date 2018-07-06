1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Лицей «İstək» приостановил деятельность в Баку

Сегодня в 16:10 ~ 1 минута на чтение 795
Лицей «İstək» приостановил деятельность в Баку

В Министерство образования 5 июля обратился учредитель лицея «İstək» с просьбой принять решение о приостановлении его деятельности.

Как сообщает 1news.az, в обращении были затронуты такие вопросы как помощь в обеспечении педагогического состава лицея работой и продолжении обучения его учащихся в других общеобразовательных учреждениях.

Министерство образования на основании обращения учредителя лицея создало рабочую группу с целью размещения учащихся и педагогического состава в учебных заведениях страны. 

Будут созданы необходимые условия для продолжения учащимися обучения в других учебных заведениях на основании их выбора, а также для трудоустройства педагогического состава в других учебных заведениях. 

А.А.

795

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net