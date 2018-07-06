Лицей «İstək» приостановил деятельность в Баку

В Министерство образования 5 июля обратился учредитель лицея «İstək» с просьбой принять решение о приостановлении его деятельности.

Как сообщает 1news.az, в обращении были затронуты такие вопросы как помощь в обеспечении педагогического состава лицея работой и продолжении обучения его учащихся в других общеобразовательных учреждениях.

Министерство образования на основании обращения учредителя лицея создало рабочую группу с целью размещения учащихся и педагогического состава в учебных заведениях страны.

Будут созданы необходимые условия для продолжения учащимися обучения в других учебных заведениях на основании их выбора, а также для трудоустройства педагогического состава в других учебных заведениях.

А.А.