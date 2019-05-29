1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Land Cruiser перевернулся»: Плохо закрепленный багаж спровоцировал тяжелую аварию в Баку – ВИДЕО

Сегодня в 16:30 ~ 1 минута на чтение 424
«Land Cruiser перевернулся»: Плохо закрепленный багаж спровоцировал тяжелую аварию в Баку – ВИДЕО

На трассе Баку - Аэропорт произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 установил на крыше самодельный багажник, но плохо укрепил его.

В результате во время движения на скорости железный багажник вместе с установленным на него багажом (листом фанеры, превратившимся фактически в парус) сорвался с креплений и взлетел на воздух. Пытаясь увернуться от него, водитель ехавшей следом Toyota Land Cruiser резко ушел вправо. Пытаясь уклониться от столкновения с внедорожником, водитель ехавшего по соседней полосе Opel тоже сделал резкий маневр, но, потеряв управление, врезался в бок Тoyota Land Cruiser, которая несколько раз перевернулась.

При этом водитель ВАЗ-2107, как ни в чем не бывало, уехал с места ДТП.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

 

Telegram WhatsApp

424

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net