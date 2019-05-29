«Land Cruiser перевернулся»: Плохо закрепленный багаж спровоцировал тяжелую аварию в Баку – ВИДЕО

На трассе Баку - Аэропорт произошло тяжелое ДТП.
Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 установил на крыше самодельный багажник, но плохо укрепил его.
В результате во время движения на скорости железный багажник вместе с установленным на него багажом (листом фанеры, превратившимся фактически в парус) сорвался с креплений и взлетел на воздух. Пытаясь увернуться от него, водитель ехавшей следом Toyota Land Cruiser резко ушел вправо. Пытаясь уклониться от столкновения с внедорожником, водитель ехавшего по соседней полосе Opel тоже сделал резкий маневр, но, потеряв управление, врезался в бок Тoyota Land Cruiser, которая несколько раз перевернулась.
При этом водитель ВАЗ-2107, как ни в чем не бывало, уехал с места ДТП.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Тимур Рзаев, Э.Т.